للبيع.أرض سكنية | موقع جيد وسعر ممتاز | الشامخة أبوظبي أرض سكنية في الريمان 1 مساحة الأرض : 8,073 قدم مربع كود رقم : LP 980957 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733