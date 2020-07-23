للبيع | أرض سكنية | منطقة روضة أبوظبي | أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية | منطقة روضة أبوظبي | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | أرض سكنية | منطقة روضة أبوظبي | أبوظبي أرض سكنية في منطقة روضة أبوظبي مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم مربع كود رقم : RL 116361 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063661
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