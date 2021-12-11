للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع كود رقم : LP 979892 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة المشرف : تقع المشرف أو مشرف في وسط مدينة أبوظبي، وهي منطقة سكنية تعرف بكنائسها العديدة. تعود أهمية المشرف نظراً لموقعها الحيوي الذي يربط بين شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع الخليج العربي، ممّا يجعل الوصول إليها سهلاً.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114698
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