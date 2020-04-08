للبيع | أرض سكنية | منطقة الظاهر العين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية | منطقة الظاهر العين - في العين الإمارات

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للبيع | أرض سكنية | منطقة الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : RL 114487 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2020
رقم الإعلان: 2061445
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في منطقة الظاهر العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية في منطقة الظاهر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية في منطقة الظاهر العين أرض سكنية مساحتها 44,100 قدم مربع كود رقم : VI 114487 لمزيد م.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

8/4/2020
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