للبيع.أرض سكنية مميزة | 57,048 قدم مربع | الشامخة أبوظبي أرض سكنية مميزة في الريمان 1 الشامخة : الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوابق - رووف عدد الشقق : 55 شقة أقل عدد مطلوب للباركينج : 68 باركينج مساحة الأرض : 23,831 قدم مربع مساحة البناء : 57,048 قدم مربع كود رقم : RL 117276 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990