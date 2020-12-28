للبيع.أرض سكنية مميزة | 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية مميزة | 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة شخبوط : تقع مدينة شخبوط شمال شرق مدينة محمد بن زايد وجنوب مطار أبوظبي الدولي. المواقع القريبة مدينة خليفة ب هي بني ياس والشوامخ. تقع مدينة خليفة أ الأكثر تطوراً على بعد دقائق وهي متصلة بإمارة دبي عبر طريق أبوظبي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077787
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