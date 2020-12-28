(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية مميزة | 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة شخبوط : تقع مدينة شخبوط شمال شرق مدينة محمد بن زايد وجنوب مطار أبوظبي الدولي. المواقع القريبة مدينة خليفة ب هي بني ياس والشوامخ. تقع مدينة خليفة أ الأكثر تطوراً على بعد دقائق وهي متصلة بإمارة دبي عبر طريق أبوظبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077787
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