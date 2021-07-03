(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية العين أرض سكنية رائعة في واحة الزاوية مساحة الأرض : 14,757 قدم مربع كود رقم : LP 79119 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098629
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