للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية العين أرض سكنية رائعة في واحة الزاوية مساحة الأرض : 14,757 قدم مربع كود رقم : LP 79119 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733