للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية أبوظبي أرض سكنية رائعة مساحة الأرض : 14,757 قدم مربع كود رقم : LP 979119 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733A