للبيع.أرض سكنية مميزة | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية في جزيرة ياس لها تصريح بناء فيلا مكونة من : قبو - طابق أرضي - طابق أول - رووف مساحة الأرض : 6,114 قدم مربع كود رقم : RL 116090 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)