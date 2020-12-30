(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية مميزة | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية في جزيرة ياس لها تصريح بناء فيلا مكونة من : قبو - طابق أرضي - طابق أول - رووف مساحة الأرض : 6,114 قدم مربع كود رقم : RL 116090 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078119
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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