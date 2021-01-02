للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 42,000 قدم مربع كود رقم : RL 108632 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733