للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم أرض سكنية مميزة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 117377 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،