للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم أرض سكنية مميزة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 117377 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076663
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