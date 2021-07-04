للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية مميزة على شارعين مساحة الأرض : 35,994.48 قدم مربع كود رقم : LP 980178 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733