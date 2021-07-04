للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة زايد أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية مميزة على شارعين مساحة الأرض : 35,994.48 قدم مربع كود رقم : LP 980178 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098786
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للبيع .أرض أستثمارية | موقع متميز | مدينة زايد أبوظبي أرض ستثمارية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأ.
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4/7/2021
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صورة الاعلان: للبيع .أرض أستثمارية | موقع متميز | مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض أستثمارية | موقع متميز | مدينة زايد أبوظبي

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