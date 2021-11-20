للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 42,024.83 قدم مربع كود رقم : LP 978687 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مميزات مدينة خليفة : تتميز مدينة خليفة بالهدوء بعيدا عن صخب المدينة وهي من أفضل المناطق التجارية والسكنية معاً بالإضافة الى أنها تحتوي على العديد من الخدمات مثل مراكز التسوق والمدارس والمستشفيات والبنوك الحكومية والخاصة