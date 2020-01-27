للبيع.أرض سكنية مميزة في مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية موقع مذهل تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية :10,052.91 قدم مربع كود رقم : RL 113902 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733