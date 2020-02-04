للبيع.أرض سكنية مميزة في المشرف أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 14,200 قدم مربع كود رقم : RL 107097 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / أسامة : 0505041027 رقم الرخصة : 54404 رقم الرخصة : 53733 رخصة التسجيل العقاري : 53733