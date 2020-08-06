للبيع | أرض سكنية مميزة تطل على شارع | المشرف أبوظبي الأرض مساحتها : 14,500 قدم مربع كود رقم : RL 114926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733