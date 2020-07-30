(للبيع)
|للبيع | أرض سكنية مميزة بمساحة رائعة وسعر مناسب | منطقة مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية مساحتها : 33,376 قدم مربع كود رقم : RL 116176 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مميزات منطقة مدينة زايد : خلقت أبوظبي 2030 رؤية طموحة لمنطقة العاصمة التي تهدف إلى زيادة سمعة أبوظبي العالمية, ستصبح منطقة العاصمة الموقع الجديد للدوائر الاتحادية والسفارات وبعض المؤسسات الحكومية المحلية،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064072
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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