للبيع | أرض سكنية مميزة بمساحة رائعة وسعر مناسب | منطقة مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية مساحتها : 33,376 قدم مربع كود رقم : RL 116176 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مميزات منطقة مدينة زايد : خلقت أبوظبي 2030 رؤية طموحة لمنطقة العاصمة التي تهدف إلى زيادة سمعة أبوظبي العالمية, ستصبح منطقة العاصمة الموقع الجديد للدوائر الاتحادية والسفارات وبعض المؤسسات الحكومية المحلية،