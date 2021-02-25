للبيع.أرض سكنية مميزة | الظاهر مدينة العين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية مميزة | الظاهر مدينة العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : RL 114487 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة العين : تكتسب مدينة العين أهمية خاصة كونها موطن سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود تاريخ العين إلى ثلاثة آلاف سنة ق.م وهي تُعتبر مركز التراث الثقافي للدولة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085082
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساح.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساح.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قدم مربع كود رقم : RL 4572.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قدم مربع كود رقم : RL 4572.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 13,300 قدم مرب.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 13,300 قدم مرب.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوا.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوا.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 | أبوظبي الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوا.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | البطين أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع كود رقم : RL 2506 لمزيد.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | البطين أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع كود رقم : RL 2506 لمزيد.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة واسعة | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة واسعة | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة واسعة | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 ق.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة واسعة | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة واسعة | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة واسعة | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 ق.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager