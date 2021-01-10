للبيع.أرض سكنية مميزة | الظاهر مدينة العين

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية مميزة | الظاهر مدينة العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : RL 114487 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة العين : تكتسب مدينة العين أهمية خاصة كونها موطن سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود تاريخ العين إلى ثلاثة آلاف سنة ق.م وهي تُعتبر مركز التراث الثقافي للدولة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085081
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