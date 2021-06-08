للبيع.أرض سكنية | مميزة | الشامخة أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض : 9645 قدم مربع مساحة البناء : 6,060 تصريح بناء فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابقين - رووف أقل عدد مطلوب للباركينج : 3 باركينج أقصى ارتفاع : 15 متر كود رقم : LP 967238 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733