للبيع.أرض سكنية | مميزة | الجيمي العين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (العين) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مميزة | الجيمي العين مساحة الأرض : 8,988 قدم مربع كود رقم : LP967245 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0555065462

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094740
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين أرض استثمارية مساحة الأرض : 7,879 قدم مربع كود رقم : LP 979111 .
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين أرض استثمارية مساحة الأرض : 7,879 قدم مربع كود رقم : LP 979111 .
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | الظاهر العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | الظاهر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : LP 978734 لمزي.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

1/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض استثمارية | 7,879 قدم مربع | الخبيصي العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | 7,879 قدم مربع | الخبيصي العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | 7,879 قدم مربع | الخبيصي العين أرض استثمارية مساحة الأرض : 7,879 قدم مربع كود.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

10/4/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | موقع متميز | واحة الزاوية العين - في العين الإمارات

للبيع. أرض سكنية | موقع متميز | واحة الزاوية العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع. أرض سكنية | موقع متميز | واحة الزاوية العين أرض سكنية مساحة الأرض : 15,551 قدم مربع كود رق.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

30/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | الظاهر العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | الظاهر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : RL 978734 لمزي.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

28/3/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | الظاهر مدينة العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | الظاهر مدينة العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | الظاهر مدينة العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : RL 114487 .
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

25/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager