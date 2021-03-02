للبيع.أرض سكنية | مميزة | البطين أبوظي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مميزة | البطين أبوظي مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع كود رقم : RL 2506 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة البطين : تعد البطين منطقة محاطة بالمساحات الخضراء الخلابة، وتتميز بإطلالاتها المبهرة على المحيط، كما تعتبر حياً متكاملاً ومستدام، إذ تضم مزيجاً من العقارات الفاخرة والعصرية، بالإضافة الى عدد من المرافق والخدمات الراقية.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085631
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