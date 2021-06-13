للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء لفيلا مكونة من : باسمينت - الطابق الأرضي - الطابق الأول - رووف مساحة الأرض: 6,114 قدم مربع مساحة البناء : 4,281 قدم مربع كود رقم : LP 978728 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2021
رقم الإعلان: 2096837
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10/6/2021
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