(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي تتميز الأرض بمساحة : 20,502 قدم مربع مساحة البناء : 63,001 قدم مربع الأرض مصرح لها ببناء بناية تتكون من : 10 طوابق كود رقم : LP 980592 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114081
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