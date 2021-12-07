للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي تتميز الأرض بمساحة : 20,502 قدم مربع مساحة البناء : 63,001 قدم مربع الأرض مصرح لها ببناء بناية تتكون من : 10 طوابق كود رقم : LP 980592 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/12/2021
رقم الإعلان: 2114081
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للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي تتميز الأرض بمساحة : 20,502 قدم مربع مسا.
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للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الارض : 11,250 قدم مربع كو.
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7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم م.
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7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم م.
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7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 980342 لمزي.
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7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 980342 لمزي.
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7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم.
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6/12/2021
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للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم.
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6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي

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للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية مباشرة على البحر هذه الأرض مساحتها : 38,500 قدم مرب.
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6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية مباشرة على البحر هذه الأرض مساحتها : 38,500 قدم مرب.
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6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

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للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأرض : 50,071 قدم مربع ك.
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6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية بموقع متميز عليها تصريح بناء برج البناء للاستخ.
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6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية بموقع متميز عليها تصريح بناء برج البناء للاستخ.
القسم: 

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6/12/2021
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