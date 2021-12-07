للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي تتميز الأرض بمساحة : 20,502 قدم مربع مساحة البناء : 63,001 قدم مربع الأرض مصرح لها ببناء بناية تتكون من : 10 طوابق كود رقم : LP 980592 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733