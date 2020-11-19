للبيع.أرض سكنية | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 42,000 قدم مربع كود رقم : RL 108632 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مميزات مدينة خليفة : تتميز مدينة خليفة بالهدوء بعيدا عن صخب المدينة وهي من أفضل المناطق التجارية والسكنية معاً بالإضافة الى أنها تحتوي على العديد من الخدمات مثل مراكز التسوق والمدارس والمستشفيات والبنوك الحكومية والخاصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073169
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