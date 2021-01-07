للبيع.أرض سكنية | مساحة : 22500 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مساحتها : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 114215 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733