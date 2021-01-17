للبيع.أرض سكنية | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : RL 116223 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مميزات مدينة الشامخة : مدينة الشامخة تحتوي على العديد من المشاريع القائمة حالياً تتوافق مع رؤية أبوظبي 2030 بالإضافة الى أنها تحتوي على العديد من الخدمات مثل مراكز التسوق والمدارس والمستشفيات والبنوك الحكومية والخاصة