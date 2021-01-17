(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : RL 116223 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مميزات مدينة الشامخة : مدينة الشامخة تحتوي على العديد من المشاريع القائمة حالياً تتوافق مع رؤية أبوظبي 2030 بالإضافة الى أنها تحتوي على العديد من الخدمات مثل مراكز التسوق والمدارس والمستشفيات والبنوك الحكومية والخاصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080284
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