للبيع.أرض سكنية | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض السكنية : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 116661 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة الشامخة : تقع منطقة الشامخة بعيداً عن وسط ابوظبي، وهي منطقة عصرية كبيرة مليئة بالمرافق على مستوى عالمي. يحد شارع الشيخ محمد بن زايد منطقة الشامخة من الجهة الشمالية الشرقية،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079758
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