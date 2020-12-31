للبيع.أرض سكنية | مساحة : 20,039 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية | مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة في منطقة روضة أبوظبي مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم مربع كود رقم : PL 111292 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شرمة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078252
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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