للبيع.أرض سكنية | مساحة 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع كود رقم : PL 2506 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079229
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