للبيع .أرض سكنية | مساحة : 16,788 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | مساحة : 16,788 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز في روضة أبوظبي مساحة الأرض : 16,788 قدم مربع مساحة البناء : 98,397 قدم مربع كود رقم : RL 6975 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073794
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحتها : 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحتها : 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحتها : 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية رائعة في منطقة روضة أبوظبي مساح.
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحتها : 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحتها : 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحتها : 25,005 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية رائعة في منطقة روضة أبوظبي مساح.
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | مساحة : 16,788 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | مساحة : 16,788 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | مساحة : 16,788 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز في روضة أبوظبي مساحة.
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين رائع | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين رائع | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين رائع | مدينة شخبوط أبوظبي هذا المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,600 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,600 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,600 قدم مربع | روضة أبوظبي تبلغ مساحة بناء الأرض : 102,000 قدم مربع م.
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة : 118,000 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 118,000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 118,000 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأرض : 18,5.
القسم: 

اتصل

23/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قد.
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قد.
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة : 118,000 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 118,000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 118,000 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأرض : 18,5.
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 15,000 قدم مر.
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 15,000 قدم مر.
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مع تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مع تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مع تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 31,000 قدم مربع مسا.
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مع تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مع تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مع تصريح بناء فندق 24 طابق | أدنيك أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 31,000 قدم مربع مسا.
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | مساحة كبيرة وتصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | مساحة كبيرة وتصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | مساحة كبيرة وتصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي تتميز هذه الأرض بمساحة : 50,315.
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | مساحة كبيرة وتصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | مساحة كبيرة وتصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | مساحة كبيرة وتصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي تتميز هذه الأرض بمساحة : 50,315.
القسم: 

اتصل

22/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager