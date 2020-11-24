للبيع .أرض سكنية | مساحة : 16,788 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز في روضة أبوظبي مساحة الأرض : 16,788 قدم مربع مساحة البناء : 98,397 قدم مربع كود رقم : RL 6975 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،