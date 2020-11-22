للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : RL 493 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073525
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