للبيع.أرض سكنية | مساحة : 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : RL 493 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733