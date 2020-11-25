للبيع .أرض سكنية | مساحة 10,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي هذه الأرض السكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة هذه الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : RL 106677 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733