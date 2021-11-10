للبيع. أرض سكنية | مساحة واسعة | البطين أبوظبي تقع الأرض في موقع مميز تبلغ مساحتها : 9,135 قدم مربع كود رقم : LP 977408 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733