للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحة الأرض : 60,000 قدم مربع كود لرقم : LP 978691 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099811
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صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأرض : 15,002 قدم.
القسم: 

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10/7/2021
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة مساحة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة مساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة مساحة الارض(150*150قدم ) السعر النهائي( 3.500.000درهم ) للتواصل بوحمد.
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اتصل

10/7/2021
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