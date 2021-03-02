(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | جزيرة الريم أبوظبي مساحة الأرض : 50,315 قدم مربع مساحة البناء : 257,520 قدم مربع الأرض مصرح لها ببناء برج يتكون من : 25 طابق - 274 موقف للسيارات كود رقم : RL 450 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 جزيرة الريم : جزيرة الريم ساهمت في تطوير الواجهة البحرية على مستوى العالم تضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية ورجال الأعمال.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085635
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