للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 20,205 قدم مربع كود رقم : RL 4572 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733