للبيع | أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية مساحتها : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 116180 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على مشارف إمارة ابوظبي، ويعتبر السكن في مدينة محمد بن زايد الخيار الأفضل لدى الكثير من الناس ,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064067
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23/7/2020
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