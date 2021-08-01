للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الارض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979232 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/8/2021
رقم الإعلان: 2101275
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الارض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979.
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1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البنا.
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1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البنا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء لفيلا مكونة من : باسمي.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء لفيلا مكونة من : باسمي.
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اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع.
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31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. قطعتين أرضين | مع تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 5,382 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على شارعين | الشامخة أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 5,382 قدم مربع كو.
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31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الارض : 122.
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اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الارض : 122.
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31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : .
القسم: 

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29/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع .أرض تجارية | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : .
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29/7/2021
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