للبيع | أرض سكنية | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي هذه الأرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة هذه الأرض : 30,061.82 قدم مربع كود رقم : RL 114834 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733