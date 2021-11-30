للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 11,625 قدم مربع كود رقم : LP 980345 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن مدينة خليفة صُنفت مدينة خليفة أ كثاني أكثر المناطق طلباً لاستئجار الفلل في العاصمة أبوظبي وفق تقرير موقع بيوت ودوبيزل عن إيجار العقارات في أبوظبي 2020.