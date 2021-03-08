للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع هذه الأرض مسورة الأرض تصلح لأنشطة متعددة كود رقم : RL 114026 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086513
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للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 10,000 قدم .
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للبيع.أرض | تجارية | بمساحة كبيرة | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.أرض | تجارية | بمساحة كبيرة | مدينة خليفة أبوظبي مساحة الأرض : 31,644 قدم مربع كود رقم : PL 1.
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4/3/2021
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للبيع.أرض | تجارية | بمساحة كبيرة | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | جزيرة الريم أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | جزيرة الريم أبوظبي مساحة الأرض : 50,315 قدم مربع مساحة البناء : 257.
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2/3/2021
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة كبيرة | جزيرة الريم أبوظبي

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2/3/2021
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للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مدينة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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1/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 42,000 قدم مربع كود رقم : RL 10.
القسم: 

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 42,000 قدم مربع كود رقم : RL 10.
القسم: 

اتصل

1/3/2021
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