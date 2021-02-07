للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 42,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مميزات مدينة خليفة : تتميز مدينة خليفة بالهدوء بعيدا عن صخب المدينة وهي من أفضل المناطق التجارية والسكنية معاً بالإضافة الى أنها تحتوي على العديد من الخدمات مثل مراكز التسوق والمدارس والمستشفيات والبنوك الحكومية والخاصة Fine Home International Group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/2/2021
رقم الإعلان: 2083030
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