للبيع.أرض سكنية | محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 23,999.87 قدم مربع كود رقم : LP 980513 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية . تركز خدمتنا على جميع جوانب بيع وشراء وتأجير العقارات السكنية والتجارية. لمختلف العروض العقارية وأفضل الصفقات.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113702
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