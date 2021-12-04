للبيع.أرض سكنية | محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 23,999.87 قدم مربع كود رقم : LP 980513 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية . تركز خدمتنا على جميع جوانب بيع وشراء وتأجير العقارات السكنية والتجارية. لمختلف العروض العقارية وأفضل الصفقات.