للبيع .أرض سكنية | متداولة | مساحة : 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 11,377 قدم مربع كود رقم : RL 114089 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة جنوب الشامخة : مشروع مدينة جنوب الشامخة هو أحد المشاريع الكبيرة في إمارة أبو ظبي في الإمارات حيث يمتد على مساحة تزيد على 43 مليون متر مربع ويضم أكثر من 10 آلاف فيلا جديدة موزعة على 43 منطقة سكنية