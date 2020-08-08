للبيع | أرض سكنية قريبة من الخدمات | مدينة محمد بن زايد أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 22,500 قدم مربع هذه الأرض قريبة من الخدمات كود رقم : RL 113940 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733