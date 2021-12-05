للبيع.أرض سكنية | قريبة من البحر | الباهية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | قريبة من البحر | الباهية أبوظبي أرض سكنية قريبة من البحر مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : LP 980588 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن الباهية ابوظبي تعتبر الباهية ابوظبي من المناطق السكنية الساحلية الجديدة الواقعة على الأطراف الخارجية لإمارة ابوظبي، وهي منطقة معزولة تعرف باسم الباهية الجديدة وتقع بين شارعي E10 وE11 الرئيسيين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/12/2021
رقم الإعلان: 2113818
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